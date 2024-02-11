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ГУР подтвердило, что россияне имеют терминалы Starlink

Воскресенье, 11 февраля 2024, 13:14 - Украинская правда

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает использование систем спутниковой связи Starlink российскими оккупантами на фронте.

Об этом сообщает ГУР

Разведка отмечает, что радиоперехват разговора захватчиков свидетельствует, что для налаживания доступа к интернету терминалы Starlink установили, например, в подразделениях 83-й ОДШБр ВС РФ, которые действуют в Донецкой области вблизи Клещеевки и Андреевки.

В ГУР отметили, что масштаб использования россиянами терминалов Starlink на войне растет и "начинает набирать системный характер".

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Украинская правда

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