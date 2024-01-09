Издательство Bookchef привлечет аудиторов, чтобы подтвердить отсутствия каких-либо операций с РФ

Издательство Bookchef заявило о смене владельца и привлечении аудиторов для предоставления подтверждения отсутствия каких-либо операций с Россией.

Об этом говорится в заявлении на странице издательства в фейсбук.

"Мы делаем все, чтобы в ближайшее время получить и предоставить вам все важные документы по поводу отсутствия сотрудничества со страной-террористом. Bookchef меняет владельца и привлекает аудиторов к проверке", - говорится в заявлении.

Также Bookchef ожидает от правоохранительных органов документального подтверждения отсутствия каких-либо нарушений в деятельности компании

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Напоминаем:

Депутаты Верховной Рады направили совместное обращение в Службу безопасности Украины с просьбой обратить внимание на издательства "Форс Украина", "Bookchef", "Альпина Паблишер Украина", "Родной язык" и интернет-магазин book24.

Причиной обращения стало недавнее расследование OSINT-сообщества Molfar и издания Сенсор Медиа. Как утверждали расследователи, на украинском рынке до сих пор работают книжные компании, которые продолжают вести бизнес с Россией.

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Отмечалось, что компании Bookchef и book24.ua оформлены на 81-летнюю украинку Людмилу Божко и имеют отдельных бенефициаров: дочь Божко - Наталью Плехову, и ее мужа Андрея Плехова.

Наталья Плехова зарегистрировала ФЛП в Москве. Андрей Плехов имеет зарегистрированную карту российского "Сбербанка", а напечатанные в 2022 году книги издательств можно найти на российских сервисах, таких как WildBerries.