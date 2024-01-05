Связи книжного бизнеса с россиянами: депутаты просят СБУ разобраться

Депутаты Верховной Рады направили совместное обращение в Службу безопасности Украины с просьбой обратить внимание на издательства "Форс Украина", "Bookchef", "Альпина Паблишер Украина", "Родной язык" и интернет-магазин book24.

Об этом сообщает "УП. Жизнь" со ссылкой на народного депутата Украины Романа Лозинского.

Причиной обращения стало недавнее расследование OSINT-сообщества Molfar и издания Сенсор Медиа.

Журналисты медиа "Сенсор" совместно с OSINT-агентством Molfar исследовали, что на украинском рынке до сих пор работают книжные компании, которые продолжают вести бизнес с Россией. Как отмечается в расследовании, среди них есть два издательства - Bookchef и "Форс Украина", а также онлайн-магазин book24.ua.

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Компании Bookchef и book24.ua оформлены на 81-летнюю украинку Людмилу Божко и имеют отдельных бенефициаров, дочь Божко - Наталью Плехову, и ее мужа Андрея Плехова.

Наталья Плехова зарегистрировала ФЛП в Москве, ведет бизнес со страной-агрессором и имеет гражданство России с апреля 2022 года. Андрей Плехов имеет зарегистрированную карту российского "Сбербанка", а напечатанные в 2022 году книги издательств можно найти на российских сервисах, таких как WildBerries.

В обращении к председателю Службы безопасности Украины Василию Малюку депутаты попросили исследовать факты, изложенные в расследовании, проверить упомянутые в публикации компании, а также способствовать прекращению деятельности любых аффилированных с Россией издательств и книжных магазинов в Украине.

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"Это категорически неприемлемо, и на это должна быть реакция правоохранителей. С началом большой войны Верховная Рада значительно усилила ограничения для российского книжного продукта. А бизнес-деятельность граждан РФ в Украине должна быть искоренена как явление", - подчеркнул Роман Лозинский.

Напоминаем:

Ранее СБУ объявила подозрение в финансировании вооруженной агрессии РФ автору бестселлеров BookChef и владельцу одного из крупнейших алкогольных холдингов Евгению Черняку.

31 декабря Издательство BookChef в ответ на расследование опубликовало обращение к покупателям, в котором пообещало узнать, имеют ли их владельцы причастность к России.

"После выхода материала руководство BookChef обратилось к владельцу с запросом прояснить ситуацию. Первое, что хотим заметить, что на момент создания компании владельцы, руководители и лица, которые принимали участие в управлении были и остаются гражданами Украины", - говорится в заявлении.

После выхода расследования книжная платформа Yakaboo, книжный магазин "Є", книжные сети КСД, Vivat, а также книжный магазин Readeat, заявили о прекращении сотрудничества с этим издательством. Большинство из них ожидают опровержения расследования.