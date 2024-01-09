Видавництво Bookchef залучить аудиторів, щоб підтвердити відсутність будь-яких операцій з РФ

Видавництво Bookchef заявило про зміну власника та залучення аудиторів для надання підтвердження відсутності будь-яких операцій з Росією.

Про це йдеться в заяві на сторінці видавництва у фейсбук.

"Ми робимо все, щоб найближчим часом отримати та надати вам усі важливі документи з приводу відсутності співпраці з країною-терористом. Bookchef змінює власника та залучає аудиторів до перевірки", - йдеться в заяві.

Також Bookchef очікує від правоохоронних органів документального підтвердження відсутності будь-яких порушень у діяльності компанії

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Нагадуємо:

Депутати Верховної Ради направили спільне звернення до Служби безпеки України з проханням звернути увагу на видавництва "Форс Україна", "Bookchef", "Альпіна Паблішер Україна", "Рідна мова" та інтернет-магазин book24.

Причиною звернення стало нещодавнє розслідування OSINT-спільноти Molfar та видання Сенсор Медіа. Як стверджували розслідувачі, на українському ринку досі працюють книжкові компанії, які продовжують вести бізнес із Росією.

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Зазначалося, що компанії Bookchef і book24.ua оформлені на 81-річну українку Людмилу Божко і мають окремих бенефіціарів: доньку Божко - Наталю Плехову, та її чоловіка Андрія Плехова.

Наталія Плехова зареєструвала ФОП у Москві. Андрій Плехов має зареєстровану картку російського "Сбербанку", а надруковані у 2022 році книжки видавництв можна знайти на російських сервісах, таких як WildBerries.