Morgan Stanley и Allen&Overy помогают российскому олигарху Колесникову захватить нефтяное месторождение – СМИ

Сергей Колесников фото: РБК

Российский олигарх Сергей Колесников, который поставлял стройматериалы для российской военной машины и для строительства на оккупированных территориях Украины, получает помощь от Morgan Stanley и Allen&Overy в попытке получить контроль над огромным российским нефтяным активом.

Об этом пишет The Guardian.

Состояние россиянина Сергея Колесникова, который сейчас является гражданином Мальты по схеме "золотого паспорта", оценивается в 1,2 млрд долларов благодаря бизнесу по производству строительных материалов, соучредителем которого он является.

"Только Польша ввела санкции против 51-летнего мужчины, но Украина включила его в список лиц, против которых рекомендует ЕС применить санкции", - пишет издание.

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По данным The Guardian, американский инвестиционный банк Morgan Stanley и одна из элитных юридических фирм Allen & Overy со штаб-квартирой в Лондоне помогают Колесникову в его попытках получить в собственность нефтяное месторождение "Верблюжье", запасы которого, по оценкам, составляют 100 млн баррелей нефти в Астрахани на юге России.

"Хотя нет никаких оснований считать, что они нарушили какие-то законы или правила, их работа на Колесникова иллюстрирует, как ведущие компании продолжают сотрудничать с олигархами и их бизнесом, которые наживаются на российской оборонной промышленности и вторжении в Украину, несмотря на международные усилия, направленные на изоляцию режима Путина", - отмечает газета.

The Guardian выяснила, что компания Колесникова Inflection Management, зарегистрированная на Кипре, является одним из кредиторов Астраханской нефтяной корпорации (АНК) через кредитную линию 2012 года на сумму более 70 миллионов долларов, о которой договорился банк Morgan Stanley, имевший в залоге большинство акций дочерней компании АНК - российской буровой компании "Южная нефтяная компания" (ЮНК).

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АНК задержала выплаты в 2014 году, когда рубль упал после вторжения России в Крым, а Morgan Stanley пытается помочь кредиторам получить контрольный пакет акций ЮНК.

"Российские суды до сих пор отклоняли эти попытки - частично из-за закона, который запрещает иностранную собственность на стратегические активы - и сейчас идет рассмотрение дела в Лондонском международном арбитражном суде.

Во время российского судебного разбирательства апелляционный суд подверг критике оценку акций ЮНК в один рубль (0,01 фунта стерлингов), сделанную экспертом-свидетелем Morgan Stanley, который пытался определить цену, по которой он мог бы приобрести акции", - пишет газета.

В другом судебном решении отмечается, что партнер Allen & Overy предоставил заключение по иску Morgan Stanley, но заявил, что, учитывая свою должность, он "не был независимым экспертом", а его фирма "была заинтересована в достижении успеха для клиента" (Morgan Stanley).

Allen & Overy, которая сейчас находится в процессе слияния с американской юридической фирмой Shearman & Sterling, объявила в марте 2022 года, что закрывает свой московский офис из-за "незаконного и бессмысленного вторжения в Украину и возникшего в результате этого гуманитарного кризиса".

В декабре 2022 года Morgan Stanley заявил: "Мы не начинаем никакого нового бизнеса в России, и наша деятельность в России ограничивается помощью глобальным клиентам в решении и закрытии уже существующих обязательств".

Обе фирмы отказались от комментариев для этой статьи.

Компания Колесникова "ТехноНиколь" поставляла продукцию для российских строительных проектов в оккупированных РФ Крыму и Мариуполе, а также для российских оборонных компаний.

Сайт журналистских расследований "Проект" пишет, что продажи "ТехноНиколь" в России резко выросли с начала полномасштабной войны, а прибыль в 2022 году была в 55 раз выше, чем в предыдущем году.

Экономическая правда