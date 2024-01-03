В МИД ожидают одобрения рамки для конфискации суверенных активов РФ в 2024 году

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о прогрессе в вопросе конфискации российских активов в пользу Украины и выразил надежду, что в течение 2024 года удастся принять единые правовые рамки для этого.

Об этом Кулеба сказал в эфире телемарафона во вторник, передает "Европейская правда".

Глава МИД напомнил, что США и Европейский Союз уже имеют наработки по использованию суверенных активов РФ, а некоторые страны приняли собственные решения, которые создают механизм передачи денег Украине.

"Поэтому теперь мы находимся уже на второй фазе, когда все усилия должны быть сведены в единую правовую рамку. То есть должны быть созданы единые правила для стран Европейского Союза, для стран "Группы семи", – пояснил он.

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На вопрос, когда можно ожидать принятия этой правовой рамки, Кулеба ответил: "2024 год".

"Мы были осенью прошлого года еще очень далеко даже от принятия этой рамки, а сейчас уже на уровне G7, на уровне Европейского Союза обсуждается одобрение конкретных правовых норм. Поэтому мы вплотную приблизились к созданию правового регулирования для передачи российских активов", – уверен глава МИД.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена активизировала усилия по конфискации около 300 миллиардов долларов суверенных российских активов, замороженных на территории западных стран.

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Как сообщалось, Европейская комиссия 12 декабря утвердила предложение законодательного акта об использовании для восстановления Украины доходов от замороженных российских активов, которое 14 декабря принял к сведению Европейский совет.

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Европейская правда