У МЗС очікують схвалення рамки для конфіскації суверенних активів РФ у 2024 році

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про прогрес у питанні конфіскації російських активів на користь України й висловив сподівання, що протягом 2024 року вдасться схвалити єдині правові рамки для цього.

Про це Кулеба сказав в етері телемарафону у вівторок, передає "Європейська правда".

Голова МЗС нагадав, що США та Європейський Союз уже мають напрацювання щодо використання суверенних активів РФ, а деякі країни ухвалили власні рішення, які створюють механізм передання грошей Україні.

"Тому тепер ми перебуваємо вже на другій фазі, коли всі зусилля мають бути зведені в єдину правову рамку. Тобто мають бути створені єдині правила для країн Європейського Союзу, для країн "Групи семи", – пояснив він.

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На питання, коли можна очікувати ухвалення цієї правової рамки, Кулеба відповів: "2024 рік".

"Ми були восени минулого року ще дуже далеко навіть від ухвалення цієї рамки, а зараз уже на рівні G7, на рівні Європейського Союзу обговорюється схвалення конкретних правових норм. Тому ми впритул наблизились до створення правового регулювання для передачі російських активів", – упевнений голова МЗС.

Раніше повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена активізувала зусилля з конфіскації близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів, заморожених на території західних країн.

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Як повідомлялося, Європейська комісія 12 грудня затвердила пропозицію законодавчого акта про використання для відновлення України доходів від заморожених російських активів, яку 14 грудня взяла до відома Європейська рада.

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Європейська правда