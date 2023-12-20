Производитель шин Bridgestone продает свои активы в РФ

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Японский производитель шин Bridgestone Europe объявил о продаже своих активов в России диверсифицированной холдинговой компании S8 Capital.

Об этом говорится в релизе компании.

В компании отметили, что соглашение получило все необходимые нормативные разрешения и включает в себя продажу завода по производству шин в Ульяновске и отдел продаж и маркетинга в Москве.

В рамках сделки к покупателю перейдут около 1000 сотрудников.

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Bridgestone присутствовала на российском рынке с 1998 года. Компания приостановила все производство деятельности в России в марте прошлого года.

Напоминаем:

В июне сообщалось, что российская группа S8 Capital Армена Саркисяна, которая в мае приобрела шинный завод немецкой компании Continental в Калуге и предприятия российского холдинга "Кордиант" в Ярославле и Омске, собирается приобрести еще один актив – завод японского производителя Bridgestone в Ульяновске.

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Bridgestone в октябре 2022 г. начал процесс поиска местного покупателя на свои российские активы.