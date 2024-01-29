ЕС готовит план по подрыву экономики Венгрии, если Орбан ветирует помощь Украине - FT

В ЕС готовы подорвать экономику Венгрии, если венгерский премьер Виктор Орбан заблокирует выделение финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро на саммите 1 февраля.

Об этом говорится в материале Financial Times, которое ознакомилось с планом ЕС, сообщает "Европейская правда".

Согласно разработанному европейскими чиновниками плану, стратегия Брюсселя будет заключаться в том, чтобы использовать экономические слабости Венгрии, поставить под угрозу ее валюту и подорвать доверие инвесторов, чтобы нанести ущерб "рабочим местам и росту" страны, если Орбан откажется снять свое вето на помощь Киеву.

По данным издания, лидеры ЕС готовы публично объявить о полном прекращении любого финансирования Венгрии, чтобы напугать рынки, спровоцировать ажиотаж на национальную валюту форинт и резкий рост стоимости заимствований.

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В документе, на который ссылается FT, говорится, что "в случае недостижения соглашения на саммите 1 февраля другие главы государств и правительств публично заявят, что в свете неконструктивного поведения венгерского премьер-министра ... они не могут себе представить, что" средства ЕС будут предоставлены Будапешту.

Без этого финансирования "финансовые рынки, европейские и международные компании могут быть менее заинтересованы в инвестировании в Венгрию", указано в документе.

Как подчеркивается в материале, такое наказание "может быстро спровоцировать дальнейшее увеличение стоимости финансирования государственного дефицита и падение курса валюты".

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В документе, подготовленном чиновником Совета ЕС указаны экономические слабости Венгрии, в частности высокий государственный дефицит, высокая инфляция, слабая валюта и самый высокий в ЕС уровень платежей по обслуживанию долга как доли валового внутреннего продукта.

В докладе подчеркивается, что "рабочие места и рост...в значительной степени зависят" от зарубежного финансирования, которое в значительной степени опирается на фонды ЕС.

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что не знал об этих угрозах, но добавил, что его страна "не поддается давлению".

"Венгрия не связывает поддержку Украины и доступ к фондам ЕС и отвергает то, что делают другие стороны. Венгрия принимала и будет продолжать конструктивно участвовать в переговорах", – добавил он.

По словам венгерского министра, в субботу Будапешт направил Брюсселю новое предложение, в котором отметил, что теперь открыт для использования бюджета ЕС для украинского пакета и даже выпуска совместных долговых обязательств для его финансирования.

Бока сказал FT, что Будапешт хочет "изучить возможность более конструктивного и европейского решения" и предположил, что может поддержать план на 50 млрд евро, если ему будет предоставлено право ежегодного вето на выплаты.

Три дипломата ЕС сообщили FT, что многие страны поддержали предложенный европейскими чиновниками план.

"Настроения стали более жесткими. Что это за союз, если мы допускаем такое поведение?", – сказал один из них.

Еще один из дипломатов добавил, что "нет никакого шанса", что Орбан получит право ежегодного вето на финансирование.

Представитель Совета ЕС заявил, что они не комментируют утечку информации.

Хотя 26 стран-членов ЕС имеют план "Б", который предусматривает выделение денег Киеву вне бюджета ЕС, он требует ратификации национальных парламентов, что вызывает задержки и неопределенность.

Несколько столиц рассматривали возможность использования статьи 7 Договора о Европейском Союзе, которая позволила бы Брюсселю лишить Будапешт права голоса или, по словам одного дипломата, заблокировать выплату денег.

Но другие отвергли эту идею, поскольку она требует единодушной поддержки, а многие страны не желают применять такую серьезную санкцию.

В пятницу чиновник ЕС заявил, что переговоры об одобрении четырехлетней программы финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро усложняются, поскольку Венгрия не проявляет гибкости накануне саммита на следующей неделе.

А перед этим агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Венгрия откажется от своих возражений против создания фонда военной помощи Украине с годовым бюджетом в размере 5 миллиардов евро.

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Европейская правда