Евро бросает вызов Йене, как основной валюте carry trade

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Японская Йена подходит к завершению периода сверхнизких учетных ставок, поэтому трейдеры ищут альтернативную валюту для операций carry trade.

Об этом сообщает Bloomberg.

Надвигающееся снижение европейских процентных ставок сделало евро главным кандидатом на финансирование операций по продаже валюты, что усиливает давление на единую европейскую валюту.

Carry trade - это финансовые операции с валютами, которые имеют разную учетную ставку, та валюта которая имеет более низкую ставку используется для покупки, тогда как валюта с более высокой ставкой используется для инвестиции.

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Крупные американские инвестиционные компании, такие как Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. рекомендуют занимать евро для покупки более рискованных и высокодоходных валют.

Ожидается, что ключевая ставка в еврозоне снизится к концу 2024 года до 2,5% по сравнению с 4% в США.

Появление евро как популярной валюты финансирования может иметь далеко идущие последствия. В течение последних двух лет нулевые процентные ставки Банка Японии означали, что занимать иены стоило дешевле, и привели к падению курса этой валюты до самого низкого уровня за последние десятилетия. Но поскольку трейдеры становятся все более уверенными в будущем повышении ставок, они ищут альтернативы, которой может стать евро.

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Напомним:

25 января Европейский центробанк (ЕЦБ) снова сохранил три ключевые ставки на прежнем уровне: базовую - 4,5%, по маржинальной кредитной линии - 4,75%, по депозитной линии - 4%.