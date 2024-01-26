Правительство Румынии согласовало меры поддержки фермеров, которые жаловались на импорт из Украины

Румынское правительство 25 января одобрило три решения о дополнительной помощи фермерам, которые ранее блокировали пункты пропуска на границе с Украиной, требуя субсидий и защиты от влияния украинского импорта.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщило Министерство сельского хозяйства и развития села Румынии.

Первое решение румынского правительства создает схему государственной помощи для уменьшения акцизного налога на дизельное топливо, используемое в сельском хозяйстве, до конца 2024 года. На нее выделили 270 миллионов леев (54,25 миллиона евро).

Еще два решения предусматривают создание программы государственной помощи для поддержки деятельности владельцев мясного скота, а также свиноводов и птицеводов, "в условиях кризиса, вызванного агрессией России против Украины".

Реклама:

На эти программы, предназначенные для компенсации убытков из-за роста цен на корма, топливо и другие расходы фермеров, Румыния выделит 16,1 и более 25,3 миллиона евро соответственно.

На прошлой неделе румынские фермеры разблокировали три КПП на границе с Украиной, что было частью более широкого протеста перевозчиков и аграриев по всей территории Румынии.

Перед тем сообщалось, что правительство представило первый пакет мер для помощи фермерам и дальнобойщикам.

Реклама:

Европейская правда