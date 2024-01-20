Со стороны Румынии разблокировали последний пропускной пункт

Движение грузовиков через пункт пропуска "Халмеу-Дяково" осуществляется в обычном формате после разблокирования границы со стороны Румынии.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Как отмечается, сегодня в 13:20 представители Пограничной полиции Румынии сообщили о снятии блокировки движения для грузовиков на направлении пункта пропуска "Халмеу".

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Этот пункт пропуска был последним среди заблокированных.

20 января также разблокировали пункт пропуска "Сирет-Порубное". Ранее 19 января сообщили о разблокировании пункта "Векову-де-Сус - Красноильск".

Напомним:

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16 января Министерство сельского хозяйства Румынии и представители основных сельскохозяйственных организаций в понедельник достигли соглашения, в результате которого были удовлетворены несколько требований фермеров, которые протестовали в течение шести дней и блокировали границу с Украиной.