"Сенс банк" после национализации увеличил портфель вкладов на 30 миллиардов
За полгода после национализации "Сенс Банка" портфель вкладов увеличился на 29,7 миллиарда гривен, остатки средств на счетах юридических лиц увеличились на 121%.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что в период с 21 июля 2023 года по 22 января 2024 года остатки средств на счетах юридических лиц "Сенс Банка" увеличились на 121% до 48,6 млрд грн.
А в целом остатки средств на счетах бизнеса и физических лиц выросли на 29,7 млрд грн до 95,4 млрд грн.
Осенью прошлого года банк возобновил кредитование бизнеса по льготной госпрограмме 5-7-9% и сейчас активно финансирует предпринимателей. С момента присоединения к программе в октябре прошлого года, кредитный портфель по программе вырос на 30%. В ноябре банк присоединился к льготной ипотечной программе "єОселя".
В течение июля-декабря украинцы приобрели в мобильном банке Sense SuperApp ОВГЗ и военных облигаций на почти 3,3 миллиарда гривен, что составляет 63% от годового объема покупки гособлигаций в приложении банка физическими лицами.
"Sense Bank успешно прошел оценку устойчивости Национального банка и по состоянию на декабрь 2023 года не нуждался в докапитализации и выполнял все обязательные нормативы. По предварительным расчетам, по итогам работы в 2023 году Sense Bank получит прибыль более 5 млрд грн", - резюмировали в пресс-службе.
Напоминаем:
Иностранные инвесторы выразили заинтересованность в приватизации двух украинских государственных банков - "Укргазбанка" и "Сенс банка".