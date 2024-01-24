"Сенс банк" після націоналізації збільшив портфель вкладів на 30 мільярдів
За пів року після націоналізації "Сенс Банку" портфель вкладів збільшився на 29,7 мільярда гривень, залишки коштів на рахунках юридичних осіб збільшилися на 121%.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Зазначається, що в період з 21 липня 2023 року по 22 січня 2024 року залишки коштів на рахунках юридичних осіб "Сенс Банку" збільшилися на 121% до 48,6 млрд грн.
А загалом залишки коштів на рахунках бізнесу та фізичних осіб зросли на 29,7 млрд грн до 95,4 млрд грн.
Восени минулого року банк відновив кредитування бізнесу за пільговою держпрограмою 5-7-9% й зараз активно фінансує підприємців. Від моменту приєднання до програми у жовтні минулого року, кредитний портфель за програмою зріс на 30%. У листопаді банк доєднався до пільгової іпотечної програми "єОселя".
Протягом липня-грудня українці придбали у мобільному банку Sense SuperApp ОВДП та військових облігацій на майже 3,3 мільярда гривень, що становить 63% від річного обсягу купівлі держоблігацій у застосунку банку фізичними особами.
"Sense Bank успішно пройшов оцінку стійкості Національного банку та станом на грудень 2023 року не мав потреби у докапіталізації та виконував усі обов’язкові нормативи. За попередніми розрахунками, за підсумками роботи у 2023 році Sense Bank отримає прибуток понад 5 млрд грн", - резюмували у пресслужбі.
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