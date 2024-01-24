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Іноземні інвестори готові приватизувати два українські держбанки

Середа, 24 січня 2024, 11:06 - Анастасія Жарикова, Ярослав Вінокуров

Іноземні інвестори висловили зацікавленість в приватизації двох українських державних банків - "Укргазбанку" та "Сенс банку".

Про це розповів заступник міністра фінасів Юрій Драганчук у відповідь на запитання журналіста ЕП.

"Держава має стратегію зменшення банківського сектору, присутності та своєї участі (в ньому - ЕП). Але треба реально дивитись на речі. Ринок зараз такий, що ви самі розумієте, "Приватбанк" - це той банк,в який готова вкладати гроші держава, і банк, який генерує мільярд доларів доходу державного бюджету", - сказав чиновник.

Він зазначив, що поки держава не готова продати цей банк., але не виключив цього в майбутньому.

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"У нас є зацікавленість  іноземних інвесторів в двох державних банках. Це Укргазбанк і Сенс Банк і ми активно готуємо їх до продажу. Ці сигнали ми отримали наприкінці минулого року, починаючи з осені", - розповів заступник міністра фінансів.

За словами Драганчука, незабаром Мінфін буде брати фінансових радників для цих банків.

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