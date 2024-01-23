В Киеве перекрыли несколько улиц – ликвидируют последствия российской атаки

В связи с ликвидацией последствий ракетной атаки на Киев и обеспечением охраны места происшествия, движение транспорта перекрыто по нескольким адресам.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

Так, движение перекрыли по адресам:

перекресток улицы Ивана Дзюбы и улицы Генерала Потапова;

улица Академика Туполева в обоих направлениях;

улица Богдановская;

перекресток Воздухофлотского проспекта и улицы Садионной.

На местах происшествия патрульные оказывают помощь оперативным службам и гражданам.

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В Киеве в результате российской ракетной атаки 23 января повреждено несколько зданий в Соломенском, Святошинском и Печерском районах.

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