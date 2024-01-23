В Киеве перекрыли несколько улиц – ликвидируют последствия российской атаки
Вторник, 23 января 2024, 09:59 -
В связи с ликвидацией последствий ракетной атаки на Киев и обеспечением охраны места происшествия, движение транспорта перекрыто по нескольким адресам.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.
Так, движение перекрыли по адресам:
- перекресток улицы Ивана Дзюбы и улицы Генерала Потапова;
- улица Академика Туполева в обоих направлениях;
- улица Богдановская;
- перекресток Воздухофлотского проспекта и улицы Садионной.
На местах происшествия патрульные оказывают помощь оперативным службам и гражданам.
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