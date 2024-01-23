У Києві перекрили кілька вулиць – ліквідовують наслідки російської атаки 

У зв'язку з ліквідацією наслідків ракетної атаки на місто Київ та забезпеченням охорони місця події, рух транспорту перекрито за кількома адресами.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Так, рух перекрили за адресами:

перехрестя вулиці Івана Дзюби та вулиці Генерала Потапова;

вулиця Академіка Туполєва в обох напрямках;

вулиця Богданівська;

перехрестя Повітрофлотського проспекту та вулиці Садіонна.

На місцях подій патрульні надають допомогу оперативним службам та громадянам.

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