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У Києві перекрили кілька вулиць – ліквідовують наслідки російської атаки 

Вівторок, 23 січня 2024, 09:59 - Анастасія Дячкіна

У зв'язку з ліквідацією наслідків ракетної атаки на місто Київ та забезпеченням охорони місця події, рух транспорту перекрито за кількома адресами. 

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва. 

Так, рух перекрили за адресами: 

  • перехрестя вулиці Івана Дзюби та вулиці Генерала Потапова;
  • вулиця Академіка Туполєва в обох напрямках;
  • вулиця Богданівська;
  • перехрестя Повітрофлотського проспекту та вулиці Садіонна. 

На місцях подій патрульні надають допомогу оперативним службам та громадянам.

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Нагадаємо: 

У Києві внаслідок російської ракетної атаки 23 січня пошкоджено кілька будівель у Солом’янському, Святошинському та Печерському районах.

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Внаслідок ворожої російської атаки 23 січня частина Харкова залишилась без світла, води та опалення. 

Київ війна дороги
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Економічна правда
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