Британия смягчила рекомендации для путешествий в Украину: касается четырех областей

Министерство иностранных дел Великобритании изменило официальные рекомендации для путешествий в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует информация на портале британского правительства.

До сих пор МИД Британии вообще не рекомендовал ездить в Украину при любых обстоятельствах. С 22 января ведомство рекомендует воздержаться от всех поездок в Украину, кроме необходимых, в Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области, в связи с чем те изменили красный цвет на желтый.

В то же время внешнеполитическое ведомство Британии продолжает рекомендовать воздержаться от всех поездок в остальные области Украины.

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Напоминаем:

Ранее британский премьер Риши Сунак объявил о большом пакете военной помощи для Украины на 2,5 млрд фунтов стерлингов и сообщил, что Лондон выделит 200 млн фунтов на изготовление дронов для Украины.

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