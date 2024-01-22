Британія пом'якшила рекомендації для подорожей до України: стосується чотирьох областей

Міністерство закордонних справ Великої Британії змінило офіційні рекомендації для подорожей до України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить інформація на порталі британського уряду.

Досі МЗС Британії взагалі не рекомендувало їздити до України за будь-яких обставин. Від 22 січня відомство рекомендує утриматися від усіх поїздок до України, окрім необхідних, до Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей, у зв'язку з чим ті змінили червоний колір на жовтий.

Водночас зовнішньополітичне відомство Британії продовжує рекомендувати утриматися від усіх поїздок до решти областей України.

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Нагадуємо:

Раніше британський прем'єр Ріші Сунак оголосив про великий пакет військової допомоги для України на 2,5 млрд фунтів стерлінгів та повідомив, що Лондон виділить 200 млн фунтів на виготовлення дронів для України.

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