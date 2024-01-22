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Украина на 50 лет запретит любое транспортное сообщение с Россией

Понедельник, 22 января 2024, 16:59 - Лия Ильченко

Кабмин внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению сроком на 50 лет таких секторальных специальных экономических санкций, как запрет на 50 лет любого транспортного сообщения с Россией - автомобильного, железнодорожного, авиационного и судоходного.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 19 января 2024 г. № 39-р.

Предложения будут разработаны в десятидневный срок в соответствии с законом "О санкциях".

Документом предлагается:

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  • запрет прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, для всех видов прямых и транзитных полетов воздушных судов, владельцами (эксплуатантами) которых являются юридические лица - резиденты РФ,
  • запрет въезда в Украину автотранспортных средств (автобусов, грузовых автомобилей), зарегистрированных на территории РФ,
  • запрет ввоза на таможенную территорию Украины во всех таможенных режимах железнодорожного подвижного состава (вагонов всех видов, локомотивов) для лиц, связанных с государством-агрессором, а также подвижного состава, взятого на учет железными дорогами РФ,

Также предусмотрен запрет плавания во внутренних водах Украины и захода в морские порты Украины:

  • судов под флагом Российской Федерации;
  • судов, владельцем/судовладельцем которых являются граждане РФ, юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации, юридические лица, конечными бенефициарными собственниками, членами или участниками (акционерами) которых являются граждане РФ, физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции;
  • судов, осуществлявших заход в порты, расположенные на временно оккупированных территориях Украины;
  • судов, находящихся под надзором учреждения "Российский морской регистр судоходства" (Russian Maritime Register of Shipping's) и учреждения "Российский речной регистр" (Russian River Register).

Россия Украина транспорт логистика
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