Польша назначит уполномоченного по восстановлению Украины

Правительство Польши назначит уполномоченного по вопросам восстановления Украины.

Об этом объявил глава польского правительства Дональд Туск во время визита в Киев в понедельник, сообщает "Европейская правда", его заявление приводит Onet.

По словам польского премьер-министра, уполномоченным правительства Польши по вопросам восстановления Украины будет депутат Сейма Павел Коваль, который возглавляет комитет по иностранным делам.

"В состав моей делегации также входит господин Павел Коваль, которого правительство назначит уполномоченным по вопросам восстановления Украины. Мы захотим принимать очень активное участие не только в помощи Украине в войне с Россией, но и в процессе восстановления", – сказал Дональд Туск.

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По итогам визита Туска стало известно, что Польша присоединилась к декларации стран "Группы семи" о "гарантиях безопасности" для Украины. Обе страны начнут работу над двусторонним соглашением по безопасности.

Также Туск заверил, что Польша поддержит быстрое вступление Украины в ЕС.

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Европейская правда