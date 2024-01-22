В Украине создают реестр международных автобусных маршрутов с возможностью покупки билетов
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины совместно с Укртрансбезопасностью готовятся к запуску Реестра международных автобусных маршрутов в рамках реформы международных пассажирских перевозок.
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины (Минвосстановления).
На данный момент идет подключение международных перевозчиков и компаний по продаже билетов в Реестр.
Ключевая цель - предоставить пассажиру информацию об официальных регулярных маршрутах, перевозчиках, возможность приобрести билет и оставить обратную связь о поездке на одном ресурсе.
В то же время с несколькими компаниями уже тестируется возможность приобрести билет на рейс онлайн благодаря интеграции.
"Это бесплатное и доступное решение, которое обеспечит сервис пассажирам и увеличит площадки для продажи билетов для бизнеса", - отметили в Минобновления.
Министерство предлагает перевозчикам, и агрегаторам, которые еще не присоединились к государственному ресурсу, присоединиться к проекту также.
Заинтересованным компаниями и перевозчикам министерство следует заполнить форму по ссылке до 18:00 25 января.