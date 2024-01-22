В Україні створюють реєстр міжнародних автобусних маршрутів з можливістю покупки квитків
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно з Укртрансбезпекою готуються до запуску Реєстру міжнародних автобусних маршрутів у рамках реформи міжнародних пасажирських перевезень.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінвідновлення).
Наразі триває підключення міжнародних перевізників та компаній з продажу квитків до Реєстру.
Ключова мета – надати пасажиру інформацію про офіційні регулярні маршрути, перевізників, можливість придбати квиток та залишити зворотний зв’язок про поїздку на одному ресурсі.
Водночас з кількома компаніями вже тестується можливість придбати квиток на рейс онлайн завдяки інтеграції.
"Це безплатне та доступне рішення, яке забезпечить сервіс пасажирам та збільшить майданчики для продажу квитків для бізнесу", - наголосили в Мінвідновлення.
Міністерство пропонує перевізникам, та агрегаторам, які ще не приєднались до державного ресурсу, долучитись до проєкту також.
Зацікавленим компаніями та перевізникам міністерство слід заповнити форму за посиланням до 18:00 25 січня.