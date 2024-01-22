В Україні створюють реєстр міжнародних автобусних маршрутів з можливістю покупки квитків

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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно з Укртрансбезпекою готуються до запуску Реєстру міжнародних автобусних маршрутів у рамках реформи міжнародних пасажирських перевезень.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінвідновлення).

Наразі триває підключення міжнародних перевізників та компаній з продажу квитків до Реєстру.

Ключова мета – надати пасажиру інформацію про офіційні регулярні маршрути, перевізників, можливість придбати квиток та залишити зворотний зв’язок про поїздку на одному ресурсі.

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Водночас з кількома компаніями вже тестується можливість придбати квиток на рейс онлайн завдяки інтеграції.

"Це безплатне та доступне рішення, яке забезпечить сервіс пасажирам та збільшить майданчики для продажу квитків для бізнесу", - наголосили в Мінвідновлення.

Міністерство пропонує перевізникам, та агрегаторам, які ще не приєднались до державного ресурсу, долучитись до проєкту також.

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Зацікавленим компаніями та перевізникам міністерство слід заповнити форму за посиланням до 18:00 25 січня.