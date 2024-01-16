Польські перевізники припинили блокаду двох пунктів пропуску з Україною

Через пункти пропуску "Краківець" та "Рава-Руська", які блокували польські перевізники, відновили рух вантажівок.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Держприкордонслужба України.

За інформацією від Прикордонної варти Польщі, сьогодні близько 16:00 за київським часом завершилася акція протесту перед пунктами пропуску "Краківець – Корчова" та "Рава-Руська – Гребенне", йдеться в повідомленні.

"Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі", – зазначає ДПСУ.

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Відомство уточнює, що наразі на в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують майже 700 вантажівок.

"Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок. Просимо водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень", – закликала ДПСУ.

Прикордонники не уточнили, чи продовжується блокування напрямку ще одного пункту пропуску – "Ягодин – Дорогуськ".

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Раніше повідомляли, що за угодою з урядом Польщі перевізники, які блокують три пункти пропуску на кордоні з Україною, призупинять свій протест до 1 березня.

Томаш Борковський з Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту раніше повідомляв, що протест призупинять у середу з 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, фермери з організації "Ошукане село" почали блокувати перехід у Медиці з 23 листопада цього року. 24 грудня вони заявили, що призупинять свою акцію протесту до початку січня, а в разі виконання їхніх вимог можуть її і не відновити. Але 4 січня блокада все ж відновилася.

Увечері 6 січня було оголошено про підписання угоди між міністром сільського господарства Чеславом Секерським та представниками руху "Ошукане село", аби ті призупинили блокування пункту пропуску в Медиці.

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Європейська правда