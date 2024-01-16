Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности

Google в этом году будет продолжать поддерживать кибербезопасность правительства Украины и усилия по укреплению онлайн-безопасности в Украине и, в частности, предоставит правительству Украины 5 тысяч ключей безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Цифровой мир имеет большой потенциал для трансформации, но также несет значительные риски. Уязвимая инфраструктура и устаревшие методы аутентификации оставляют данные чувствительными к кибератакам. Эта уязвимость угрожает не только критическим операциям, но и доверию со стороны граждан и безопасности пользователей", - говорится в релизе.

Так, Google продолжает оказывать поддержку цифровой трансформации Украины через различные инициативы. Одна из ключевых инициатив - предоставление 5000 ключей безопасности государственным служащим.

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В компании объяснили, что эти устройства заменяют традиционные пароли физической проверкой, что значительно усиливает безопасность учетных записей. Этот шаг поможет защитить критические операции и укрепить доверие и безопасность граждан.

Кроме предоставления ключей безопасности, Google также планирует ввести программы обучения и тренинги, чтобы помочь украинским чиновникам понять, как использовать весь потенциал этих устройств.

Также Google и украинское правительство будут сотрудничать над совместными семинарами по кибербезопасности, чтобы обмениваться передовым опытом и разрабатывать новые стратегии для защиты данных.

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Google также провела в Google House в Давосе круглый стол высокого уровня для поддержки динамики цифровой трансформации Украины.

Напоминаем:

Google ищет нового руководителя для украинского представительства после того, как Дмитрий Шоломко ушел из Google Украина после 17 лет на этой должности.