В Еврокомиссии предостерегли западных союзников от ослабления поддержки Украины
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предостерегла Запад от ослабления поддержки Украины оружием и финансами.
Об этом она заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Reuters.
По ее словам, Запад не должен отказываться от поставок Украине оружия и денег, если он хочет, чтобы Киев достиг успеха в войне против России.
"Украина может победить в этой войне, но мы должны продолжать усиливать их сопротивление", - сказала она лидерам бизнеса, призывая западных союзников Киева продолжать поставки оружия и финансовую поддержку Украины.
"Украинцам нужно предсказуемое финансирование в течение 2024 года и в дальнейшем. Им нужны достаточные и постоянные поставки оружия, чтобы защитить Украину и вернуть ей законную территорию", - резюмировала глава ЕК.
Напоминаем:
Европейский Союз 21 декабря выплатил Украине последние 1,5 миллиарда евро из 18-миллиардного пакета макрофинансовой помощи на 2023 год.