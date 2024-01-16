В Еврокомиссии предостерегли западных союзников от ослабления поддержки Украины

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предостерегла Запад от ослабления поддержки Украины оружием и финансами.

Об этом она заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Reuters.

По ее словам, Запад не должен отказываться от поставок Украине оружия и денег, если он хочет, чтобы Киев достиг успеха в войне против России.

"Украина может победить в этой войне, но мы должны продолжать усиливать их сопротивление", - сказала она лидерам бизнеса, призывая западных союзников Киева продолжать поставки оружия и финансовую поддержку Украины.

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"Украинцам нужно предсказуемое финансирование в течение 2024 года и в дальнейшем. Им нужны достаточные и постоянные поставки оружия, чтобы защитить Украину и вернуть ей законную территорию", - резюмировала глава ЕК.

Напоминаем:

Европейский Союз 21 декабря выплатил Украине последние 1,5 миллиарда евро из 18-миллиардного пакета макрофинансовой помощи на 2023 год.

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