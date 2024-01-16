В Єврокомісії застерегли західних союзників від послаблення підтримки України

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн застерегла Захід від послаблення підтримки України зброєю та фінансами.

Про це вона заявила на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Reuters.

За її словами, Захід не повинен відмовлятися від постачання Україні зброї та грошей, якщо він хоче, щоб Київ досяг успіху у війні проти Росії.

"Україна може перемогти в цій війні, але ми повинні продовжувати посилювати їхній опір", — сказала вона лідерам бізнесу, закликаючи західних союзників Києва продовжувати поставки зброї та фінансову підтримку України.

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"Українцям потрібне передбачуване фінансування протягом 2024 року та надалі. Їм потрібні достатні та постійні постачання зброї, щоб захистити Україну та повернути їй законну територію", - резюмувала глава ЄК.

Нагадуємо:

Європейський Союз 21 грудня виплатив Україні останні 1,5 мільярда євро з 18-мільярдного пакета макрофінансової допомоги на 2023 рік.

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