У Фінляндії російськомовні мітингували за закриття кордону з Росією

У Гельсінкі в суботу 13 січня відбувся мітинг російськомовних на підтримку закриття кордонів з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє фінський телерадіомовник Yle.

Акцію провела група "Ні рашизму у Фінляндії", яка складається з росіян і російськомовних, які живуть у Фінляндії, і підтримують дії фінського уряду щодо закриття кордону з Росією.

За словами організаторів, закриття кордонів необхідне, щоб Фінляндія продовжувала залишатися безпечною для всіх.

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В акції, що відбулася біля будівлі парламенту в Гельсінкі, взяли участь близько 20 осіб.

Один із організаторів акції Ілля Канатуш заявив, що їхня група сформувалась на противагу тим росіянам, які мітингують за відкриття кордонів і стали під час своїх протестів виступати від імені всіх російськомовних жителів Фінляндії.

"Особисто мені це здалося не зовсім коректним, оскільки немає у російськомовних якогось єдиного представництва. Ба більше, це дуже різнорідна верства населення, і погляди на ситуацію серед цих людей різні", – сказав він.

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За словами Канатуша, акція є, зокрема, відповідною реакцією на вимоги з боку фінляндських росіян відкрити кордон.

У п’ятницю уряд Фінляндії вчергове продовжив термін закриття усіх КПП на кордоні з Росією до 11 лютого. Кордон був закритий у зв’язку з тим, що російські прикордонники почали безперешкодно випускати шукачів притулку.

У Фінляндії виникли занепокоєння, що РФ збирається повторити сценарій міграційного тиску на країну за прикладом режиму Лукашенка у 2021 році.

Детально про те, як Росія штучно створює міграційну кризу на кордоні Фінляндії, читайте у статті "Фінляндія тримає оборону".

Європейська правда