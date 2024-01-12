В Финляндии предостерегли от использования TikTok из-за связей с КНР, компания успокаивает

Директор по связям с общественностью в Северной Европе приложения коротких видео TikTok Кристин Гран ответила на предупреждение Полиции безопасности Финляндии, которая рекомендовала не пользоваться приложением из-за его связанности с Китаем.

Об этом Гран сказала в интервью Yle, сообщает "Европейская правда".

На этой неделе Полиция безопасности Финляндии (SUPO) предупредила финнов об использовании Tiktok. Там допускают, что данные пользователей приложения могли попасть в китайские органы безопасности.

Как объясняет SUPO, китайское законодательство обязывает каждую китайскую компанию и лицо помогать разведывательным органам страны, если это необходимо. Поэтому власти КНР имеют доступ к данным пользователей Tiktok, если захотят, независимо от взглядов или пожеланий компании Bytedance, которая является владельцем сервиса.

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Евродепутат от Финляндии Аура Салла параллельно призвала вообще запретить Tiktok в ЕС, поскольку он, по ее словам, помогает Китаю собирать личные данные европейцев и представляет угрозу безопасности.

Представительница соцсети, однако, утверждает, что TikTok "не является китайской компанией".

"Мы не делимся информацией с китайскими властями. Наша материнская компания Bytedance зарегистрирована за пределами Китая и имеет 80% международной собственности, и китайское государство не имеет золотой акции в компании", – утверждает Грин.

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Она также уверяет, что данные пользователей TikTok хранятся не в Китае, а в США, Сингапуре и Малайзии, откуда передаются в Европу. Один из центров обработки данных соцсети в частности расположен в Норвегии.

Согласно данным самого TikTok, в приложении есть 1,5 миллиона активных пользователей в Финляндии, а модерацией контента занимаются 40 знатоков финского языка.

В прошлом году в ряде стран Европы начали ограничивать использование TikTok для госслужащих, военных и сотрудников правоохранительных органов из-за рисков безопасности.

Европейская правда