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Финляндия изъяла совместные с Россией поезда

Суббота, 16 декабря 2023, 10:44 - Экономическая правда

Российская железная дорога (РЖД) обвинила финскую компания "VR" в присвоении поездов "Аллегро" из совместного предприятия, которые курсировали между двумя странами до марта 2022 года.

Об этом пишет Reuters 

В финской компании заявляют, что правительство России пренебрегло своими финансовыми обязательствами перед совместным предприятием "Karelian trains", поэтому "VR" выкупила кредиты финско-российской компании, получив право использовать поезда. 

Российские железнодорожники недовольны этой новостью, и обвиняют финскую сторону в несогласованной передаче поездов. 

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"Неоднократные предложения "РЖД" возобновить эксплуатацию поездов Allegro в рамках существующих соглашений не были приняты финской стороной", - заявили в российской железной дороге.

Как отмечается, поезда "Аллегро", скоростные и с наклоном, также известные как Sm6, состоят из семи вагонов. Ожидается, что они начнут курсировать на дальних маршрутах внутри Финляндии с 2025 года.

Напомним: 

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Пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией скоростными поездами Allegro прекратили 28 марта 2022 года.

Украина просила Финляндию передать ей четыре поезда Allegro, которые ранее курсировали между Петербургом и Хельсинки.

РФ Финляндия железная дорога
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