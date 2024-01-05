Финляндия планирует самостоятельно запретить импорт российского СПГ, поскольку в ЕС пока не готовы

Правительство Финляндии собирается запретить импорт российского сжиженного газа с 2025 года на национальном уровне.

Об этом рассказал министр по вопросам климата и окружающей среды Кай Мюккянен газете Helsingin Sanomat, передает liga.net.

"Не хочу обещать какую-то конкретную дату, но, надеюсь, в следующем году мы будем в ситуации, когда будет действовать запрет", - рассказал он.

По словам министра, импорт LNG в Финляндию небольшой, но дело в принципе.

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Финляндия не импортирует трубопроводный газ из России, но продолжает покупать СПГ, объясняя это контрактными обязательствами. Соглашение между финской компанией Gasum и российским Газпромом заключено по принципу "бери или плати", поэтому даже если бы Финляндия прекратила брать законтрактованные объемы, она должна была бы их оплатить.

В Gasum утверждают, что покупают минимальное допустимое контрактом количество газа.

ЕС смог договориться о введении санкций против российского газа, но весной 2024 года должна вступить в силу норма, позволяющая государствам-членам запрещать его импорт из соображений безопасности.

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Ранее импорт российского СПГ уже запретили Латвия и Литва, не дожидаясь этих изменений.

"Было бы проще, если бы это было общее решение Евросоюза, но некоторые страны-члены не готовы. На уровне ЕС такое решение принять невозможно, это факт", - сказал он.

Напоминаем:

Европейские законодатели пришли к предварительному соглашению по регламенту, который будет регулировать торговлю возобновляемыми источниками энергии, природным газом и водородом в пределах ЕС.