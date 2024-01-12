Минреинтеграции анонсировало Стратегию по восстановлению власти на деоккупированных территориях

В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий заявляют о готовности первого драфта Стратегии государственной политики по восстановлению власти и реинтеграции населения деоккупированных территорий.

Об этом говорится в сообщении министерства 12 января.

"Минреинтеграции совместно с министерствами, Центром прав человека ZMINA и другими заинтересованными ведомствами и организациями разрабатывают Стратегию государственной политики по восстановлению власти и реинтеграции населения деоккупированных территорий. Уже готов первый драфт Стратегии", - говорится в сообщении.

Также сформированы стратегические цели и пути решения проблем.

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Отмечается, что все заинтересованные стороны могут внести собственные предложения изменений в данный документ.

Одновременно министерства активно разрабатывают собственные концепции восстановления государственной власти и реинтеграции населения.

В частности, Минэкономики создало рабочую группу по подготовке предложений для восстановления экономической активности. Среди прочего, она будет заниматься вопросами создания упрощенных условий для ведения бизнеса, маркировкой проблем и вызовов и поиском путей их решения.

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Также в настоящее время идет рассмотрение концепции восстановления образования на оккупированных территориях специальной рабочей группой.

Министерство социальной политики разработало и направило на согласование проект распоряжения о плане действий по стабилизации ситуации в социальной сфере.

Кроме того, Министерство здравоохранения имеет собственные наработки по концепции возвращения украинской системы здравоохранения на освобожденных территориях.

В свою очередь Министерство культуры и информационной политики работает над разработкой концепции по двум направлениям: культурной и информационной реинтеграции населения.

Сообщается также, что Министерство юстиции работает над концепцией в сфере административного порядка регистрации актов гражданского состояния, а Министерство экономики создало рабочую группу по подготовке предложений по восстановлению экономической активности.