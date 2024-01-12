Минреинтеграции анонсировало Стратегию по восстановлению власти на деоккупированных территориях
В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий заявляют о готовности первого драфта Стратегии государственной политики по восстановлению власти и реинтеграции населения деоккупированных территорий.
Об этом говорится в сообщении министерства 12 января.
"Минреинтеграции совместно с министерствами, Центром прав человека ZMINA и другими заинтересованными ведомствами и организациями разрабатывают Стратегию государственной политики по восстановлению власти и реинтеграции населения деоккупированных территорий. Уже готов первый драфт Стратегии", - говорится в сообщении.
Также сформированы стратегические цели и пути решения проблем.
Отмечается, что все заинтересованные стороны могут внести собственные предложения изменений в данный документ.
Одновременно министерства активно разрабатывают собственные концепции восстановления государственной власти и реинтеграции населения.
В частности, Минэкономики создало рабочую группу по подготовке предложений для восстановления экономической активности. Среди прочего, она будет заниматься вопросами создания упрощенных условий для ведения бизнеса, маркировкой проблем и вызовов и поиском путей их решения.
Также в настоящее время идет рассмотрение концепции восстановления образования на оккупированных территориях специальной рабочей группой.
Министерство социальной политики разработало и направило на согласование проект распоряжения о плане действий по стабилизации ситуации в социальной сфере.
Кроме того, Министерство здравоохранения имеет собственные наработки по концепции возвращения украинской системы здравоохранения на освобожденных территориях.
В свою очередь Министерство культуры и информационной политики работает над разработкой концепции по двум направлениям: культурной и информационной реинтеграции населения.
Сообщается также, что Министерство юстиции работает над концепцией в сфере административного порядка регистрации актов гражданского состояния, а Министерство экономики создало рабочую группу по подготовке предложений по восстановлению экономической активности.