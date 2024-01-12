ВСУ получили более 37 тысяч резюме на вакансии: какие военные вакансии самые популярные

ФОТО: СУХОПУТНІ ВІЙСЬКА УКРАЇНИ

Рекрутинговые платформы Work.ua, Lobby X, Robota.ua и "OLX Работа" получили почти 37,5 тыс отзывов на военные вакансии.

Об этом свидетельствуют подсчеты Forbes на основе данных платформ.

Больше всего отзывов получила платформа Lobby X – около 19,8 тыс. На втором месте по количеству отзывов – Work.ua. Речь идет почти о 15 тыс отзывов, говорит СЕО и соучредитель платформы Артур Михно.

"На сайте нет ни одной вакансии от сил обороны, на которой бы не было отклика", – добавил он.

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Количество отзывов на платформах Robota.ua и "OLX Работа" чуть более 1 тыс.

"В среднем одна военная вакансия получает 18 уникальных отзывов в месяц, а за все время публикации – 125", – говорит руководитель направления "OLX Работа" и "Услуги" Мария Абдуллина.

Какие военные вакансии самые популярные?

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На Work.ua размещено более 800 вакансий от 129 подразделений, свидетельствуют данные компании. Больше всего предложений – около 11% – от Морской пехоты ВСУ. Среди других – 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов", 66-я отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго Сухопутных войск ВСУ и т.д.

В пятерку популярнейших вакансий на Work.ua входят бухгалтер, делопроизводитель, повар, разведчик, оператор БПЛА. В топе на OLX – операторы, водители, охранники и артиллеристы. Robota.ua получает отзывы в основном на вакансии Пограничной службы – 127 отзывов, логистики – 124, медицины – 122, БПЛА – 57.

Заработная плата на Work.ua варьируется от 17 тыс грн для бухгалтера до 125 тыс грн для гранатометчиков, водителей-электриков, инструкторов-командиров и т.д. Похожие цифры и на Robota.ua – от 20 тыс грн для деловодов, водителей и поваров до 125 тыс грн для старших боевых медиков, военных айтишников, пожарных, командиров миномета.

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Напомним:

В конце 2023 года Минобороны заключило соглашения с четырьмя компаниями (Lobby X, Work.ua, "OLX Украина" и Robota.ua), которые начали сотрудничество в сфере военного рекрутинга. За два месяца кампании собралось более 1,8 тыс вакансий от почти 400 подразделений.

В Украине за время полномасштабной войны больше женщин стали занимать должности, на которые раньше устраивались мужчины. В частности, это связано с призывом мужчин на военную службу.