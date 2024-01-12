В Украине за время большой войны стало больше женщин на "мужских" должностях

В Украине за время полномасштабной войны больше женщин стали занимать должности, на которые раньше устраивались мужчины.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости по запросу ЭП.

"В связи с призывом мужчин на военную службу возникают определенные трудности с укомплектованием вакансий по профессиям, на которые традиционно больше трудоустраивались мужчины (строители, электрогазосварщики, слесари, электромонтеры, водители и т.д.)", – сообщили в Службе занятости.

Так, в 2023 году 1,2 тыс женщин через Службу занятости трудоустроились на строительстве, что составляет 38% общей численности всех трудоустроенных в этой области. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 20%.

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В добывающей промышленности в течение прошлого года нашли работу также 1,2 тыс женщин, что составляет 49% всех трудоустроенных. В 2021 году показатель был на уровне 27%.

В целом услугами Государственной службы занятости в течение 2023 года воспользовались 664 тыс человек, из которых 483 имели статус зарегистрированных безработных. Преимущественно среди зарегистрированных безработных – женщины (72% или 348 тыс).

Всего в 2023 году новое рабочее место нашли 240 тыс человек, из них женщин – 158 тысяч (или 66%).

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Напомним:

Исследование Конфедерации работодателей Украины показало, что из-за дефицита мужчин после начала большой войны предприятия начали привлекать женщин на "мужские" должности в сферах металлообработки, переработки агропродукции, производства мебели. Часто это связано с физическими нагрузками.