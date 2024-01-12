Мінреінтеграції анонсувало Стратегію з відновлення влади на деокупованих територіях

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій заявляють про готовність першого драфту Стратегії державної політики з відновлення влади та реінтеграції населення деокупованих територій.

Про це йдеться в повідомленні міністерства 12 січня.

"Мінреінтеграції спільно з міністерствами, Центром прав людини ZMINA та іншими зацікавленими відомствами й організаціями розробляють Стратегію державної політики з відновлення влади та реінтеграції населення деокупованих територій. Уже готовий перший драфт Стратегії", - йдеться в повідомленні.

Також сформовано стратегічні цілі та шляхи розв'язання проблем.

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Зазначається, що всі зацікавлені сторони можуть внести власні пропозиції змін до цього документа.

Одночасно міністерства активно розробляють власні концепції відновлення державної влади та реінтеграції населення.

Зокрема, Мінекономіки створило робочу групу з підготовки пропозицій для відновлення економічної активності. Серед іншого, вона займатиметься питаннями створення спрощених умов для ведення бізнесу, маркуванням проблем і викликів та пошуком шляхів їхнього вирішення.

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Також наразі триває розгляд концепції відновлення освіти на окупованих територіях спеціальною робочою групою.

Міністерство соціальної політики розробило та направило на погодження проєкт розпорядження про план дій щодо стабілізації ситуації в соціальній сфері.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я має власні напрацювання щодо концепції повернення української системи охорони здоров'я на звільнених територіях.

Своєю чергою, Міністерство культури та інформаційної політики працює над розробкою концепції за двома напрямами: культурною та інформаційною реінтеграцією населення.

Повідомляється також, що Міністерство юстиції працює над концепцією у сфері адміністративного порядку реєстрації актів цивільного стану, а Міністерство економіки створило робочу групу з підготовки пропозицій щодо відновлення економічної активності.