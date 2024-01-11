Словацкий совладелец оккупированного Запорожского железорудного комбината предлагает сменить там руководство

Словацкая фирма Minerfin, владеющая 51,16977% акций временно оккупированного предприятия с иностранными инвестициями ЧАО "Запорожский железорудный комбинат" (ЗЖРК), предлагает провести кадровые перестановки в руководстве со сменой председателя правления

Об этом, со ссылкой на повестку дня внеочередного собрания акционеров, сообщает "Интерфакс-Украина".

Как пишет агентство, по данным Национального депозитария Украины, по состоянию на первый квартал 2023 года, основными акционерами ЧАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1698%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%, а также "Запорожсталь" (входящая в группу Метинвест Рината Ахметова) - 29,5193%.

Повестка дня ЗЖРК содержит, в частности, вопрос досрочного прекращения полномочий председателя правления-гендиректора Дмитрия Колесникова. Проектом решения предлагается назначить на эту должность технического директора Андрея Карнауха.

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Согласно предложениям мажоритария к повестке дня внеочередного собрания акционеров, которое назначено на 25 января 2024 года и проводится дистанционно, на обсуждение вынесен ряд измененных вопросов.

Кроме того акционерам предлагается досрочно прекратить полномочия заместителя главы правления - финдиректора Альберта Косеги с назначением вместо него коммерческого директора Василия Варавки.

Вместе с тем, еще одним проектом решения предлагается продлить полномочия действующего состава правления до 31 января 2025 года. При этом другим проектом решения оговаривается, что кадровый вопрос по правлению находится в компетенции наблюдательного совета, который может принять соответствующие решения.

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Также предлагается ряд полномочий передать от правления набсовету, внести изменения в устав.

Напоминаем:

ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения, производит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду. Реализует продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, Австрии и Польши, а также в Украине - меткомбинату "Запорожсталь".

Предприятие находится на оккупированной территории Запорожской области.