Словацький співвласник окупованого Запорізького залізорудного комбінату пропонує змінити там керівництво

Словацька фірма Minerfin, що володіє 51,16977% акцій тимчасово окупованого підприємства з іноземними інвестиціями ПрАТ "Запорізький залізорудний комбінат" (ЗЗРК), пропонує провести кадрові перестановки в керівництві зі зміною голови правління.

Про це, з посиланням на порядок денний позачергових зборів акціонерів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як пише агентство, за даними Національного депозитарію України, станом на перший квартал 2023 року, основними акціонерами ПрАТ є словацька фірма Minerfin, a.s. - 51,1698%, чеська KSK Consulting, a.s. - 19,0632%, а також "Запоріжсталь" (входить до групи Метінвест Ріната Ахметова) - 29,5193%.

Порядок денний ЗЗРК містить, зокрема, питання дострокового припинення повноважень голови правління-гендиректора Дмитра Колесникова. Проєктом рішення пропонується призначити на цю посаду технічного директора Андрія Карнауха.

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Згідно з пропозиціями мажоритарія до порядку денного позачергових зборів акціонерів, які призначені на 25 січня 2024 року і проводяться дистанційно, на обговорення винесено низку змінених питань.

Крім того акціонерам пропонується достроково припинити повноваження заступника голови правління - фіндиректора Альберта Косеги з призначенням замість нього комерційного директора Василя Варавки.

Водночас ще одним проєктом рішення пропонується продовжити повноваження чинного складу правління до 31 січня 2025 року. Ще одним проєктом рішення зазначається, що кадрове питання по правлінню перебуває в компетенції наглядової ради, яка може ухвалити відповідні рішення.

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Також пропонується низку повноважень передати від правління наглядовій раді, внести зміни до статуту.

Нагадуємо:

ЗЗРК розробляє Південно-Білозерське і Переверзевське залізорудні родовища, виробляє товарну агломераційну і мартенівську залізну руду. Реалізує продукцію метпідприємствам Словаччини, Чехії, Австрії та Польщі, а також в Україні - меткомбінату "Запоріжсталь".

Підприємство знаходиться на окупованій частині Запорізької області.