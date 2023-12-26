Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном

Трейдинговое подразделение энергетического холдинга ДТЭК "Д.Трейдинг" объявило о начале торговли зерном.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Д.Трейдинг" выходит за пределы рынков электроэнергии, газа и угля, расширяя свою деятельность на другие товарные рынки, говорится в пресс-релизе.

В декабре 2023 года "Д.Трейдинг" заключил первое тестовое соглашение с зерном и открыл агропредставительство в Одессе.

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Компания вышла на рынок с фуражной пшеницей, подписав контракт на поставку 1000 метрических тонн товара. Согласно условиям соглашения, поставки пройдут в порт Черноморск.

"Для старта в новом сегменте мы выбрали наименее рисковый вариант. Основная цель этого соглашения – адаптировать нашу трейдинговую инфраструктуру под новое направление деятельности", – объяснил генеральный директор "Д.Трейдинг" Дмитрий Маляр,

В компании назвали это "стратегическим шагом" в стремлении к диверсификации и расширению новых сегментов.

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Напомним:

Компания "Д.Трейдинг" с января 2023 года начала активно импортировать электроэнергию из Европы для уменьшения дефицита в энергосистеме Украины.