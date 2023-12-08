В ЕС хотят предоставить государствам-членам право блокировать импорт российского газа - FT

В ЕС планируют предоставить странам-членам полномочия по запрету компаниям в России и Беларуси доступа к европейским трубопроводам и LNG-терминалам.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что любая страна-член ЕС сможет запретить компаниям из РФ и Беларуси покупать мощности в своих газопроводах и терминалах сжиженного природного газа (СПГ), согласно проекту законодательного документа, предложенного Брюсселем.

Издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника блока утверждает, что это предложение может стать основой для энергетических компаний ЕС, чтобы выйти из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости выплачивать значительные компенсации.

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"Хотя блок, состоящий из 27 стран-членов, постепенно уменьшает свою зависимость от российских энергоносителей после вторжения в феврале 2022 года, он все еще получает около десятой части своего газа, включая поставки СПГ, из этой страны. Несколько стран-членов, включая Австрию и Венгрию, все еще в значительной степени зависят от российских поставок", - говорится в сообщении.

Кроме того, странам-членам ЕС будет разрешено "частично или, если это оправдано, полностью ограничить" доступ к инфраструктуре газовых операторов из России и Беларуси, "если это необходимо для защиты их существенных интересов безопасности".

Так Еврокомиссия хочет подтолкнуть страны-члены к прекращению оставшегося импорта газа. Некоторые страны-члены, включая Польшу и страны Балтии, требуют более жестких действий против Москвы.

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Ожидается, вместо прямого запрета на импорт российского газа, который мог бы дестабилизировать рынки и которому сопротивлялись страны с небольшим количеством альтернатив, Еврокомиссия попыталась убедить столицу диверсифицировать источники топлива, поставив цель освободить ЕС от российского ископаемого топлива к 2027 году.

Добавляется, что по данным Евростата, в третьем квартале 2023 года Россия поставляла около 12% от общего объема импорта газа в ЕС.

Экономическая правда.