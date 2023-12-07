Страны ЕС договорились регулировать ИИ - Reuters

Страны ЕС договорились о совместном регулировании искусственного интеллекта (ИИ) после десятичасовой встречи.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Регулирование будет касаться ChatGPT и подобных систем. Чиновники стран ЕС надеются на поддержку законодателей в вопросе регулирования ИИ. Согласованность откроет новые возможности для внедрения ИИ, в частности, в оборонный сектор ЕС.

Переговоры продолжат с уклоном на вопрос участия ИИ в биометрическом надзоре, который законодатели ЕС стремятся запретить.

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Напомним:

Германия, Франция и Италия достигли договоренности о том, как в будущем нужно регулировать искусственный интеллект (ИИ).

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Корпорация Google представила свою самую совершенную модель искусственного интеллекта Gemini, способную обрабатывать различные формы информации, такие как видео, аудио и текст, и которая способна работать на любых устройствах - от центров обработки данных до мобильных устройств.