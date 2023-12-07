Meta запустила собственный ИИ-генератор изображений

фото: meta

Материнская компания Facebook - Meta - объявила, что запускает собственный генератор изображений на основе искусственного интеллекта Imagine with Meta AI.

Об этом говорится в официальном блоге компании.

"Сегодня мы рады добавить новую функцию к Meta AI в Messenger и Instagram под названием reimagine.

Вот как она работает в групповом чате: Meta AI генерирует и делится начальным изображением, которое вы пригласили, затем ваш друг может нажать и удерживать изображение, чтобы изменить его с помощью простой текстовой подсказки, и Meta AI сгенерирует совершенно новое изображение", - пояснили в компании.

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Отмечается, что сервис является бесплатным, но пока работает только в США. Разработчики обещают впоследствии устранить неисправности, чтобы генератор функционировал и в других странах.

При этом в течение следующих двух недель на сгенерированные в Imagine with Meta изображения будут добавлять невидимые водяные знаки - для выявления ИИ.

"Многие изображения, созданные с помощью наших инструментов, уже имеют видимые водяные знаки, указывающие на использование ИИ, чтобы их не спутали с человеческой работой.

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В ближайшие недели мы добавим невидимые водяные знаки к изображению для повышения прозрачности. Хотя эти знаки и незаметны для человеческого глаза, их можно обнаружить с помощью соответствующей модели.

Они устойчивы к обычным манипуляциям с изображениями, например кадрирование, изменение цвета (яркости, контраста, шума), снимки экрана, наложение наклеек и т.д.", - пояснили в Meta.

Экономическая правда