Испанские СМИ подали иск против Meta на 550 миллионов евро

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Группа, представляющая 83 испанских СМИ, подала иск на сумму 550 миллионов евро против материнской компании Facebook, Meta Platforms, ссылаясь на недобросовестную конкуренцию на рекламном рынке.

Об этом пишет Reuters.

Медиа-ассоциация AMI заявила в понедельник, что иск был коллективно подан изданием в коммерческий суд в пятницу, и утверждает, что Meta нарушала правила защиты данных ЕС в период с 2018 по 2023 год.

Газеты утверждают, что "массовое" и "систематическое" использование компанией Meta персональных данных пользователей своих платформ Facebook, Instagram и Whatsapp дает ей несправедливое преимущество в разработке и предложении персонализированной рекламы, что, по их мнению, составляет недобросовестную конкуренцию.

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Пресс-служба Meta не сразу ответила на запрос агентства о комментарии. Источник в Meta, знакомый с этим вопросом, сообщил, что компания еще не получила юридические документы.

Заявители, среди которых Prisa, издающая главную испанскую газету El Pais, и Vocento, владелец ABC, утверждают, что большинство объявлений, размещенных Meta, используют персональные данные, полученные без явного согласия клиентов.

Это, по их мнению, нарушает Общий регламент ЕС о защите данных, действующий с мая 2018 года, который требует, чтобы любой веб-сайт запрашивал разрешение на хранение и использование персональных данных.

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"Конечно, в любой другой стране ЕС может быть начат такой же судебный процесс, поскольку речь идет о вероятном нарушении европейских норм", - заявил агентству юрист, представляющий газеты, Николас Гонсалес Куэльяр.

"Этот иск является еще одной попыткой классических СМИ бороться с технологическими гигантами в судах, чтобы защитить свою территорию.

По всему миру медиа-организации боролись в судах и парламентах, чтобы заставить технологических гигантов платить справедливую плату за использование и распространение их контента", - пишет Reuters.

В 2014 году правительство Испании заставило закрыть службу Google News компании Alphabet до 2022-го, когда был принят новый закон, позволяющий СМИ вести прямые переговоры с технологическим гигантом.

Экономическая правда