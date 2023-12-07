Meta запустила власний ШІ-генератор зображень

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Материнська компанія Facebook - Meta - оголосила, що запускає власний генератор зображень на основі штучного інтелекту Imagine with Meta AI.

Про це йдеться в офіційному блозі компанії.

"Сьогодні ми раді додати нову функцію до Meta AI в Messenger та Instagram під назвою reimagine.

Ось як вона працює в груповому чаті: Meta AI генерує і ділиться початковим зображенням, яке ви запросили, потім ваш друг може натиснути і утримувати зображення, щоб змінити його за допомогою простої текстової підказки, і Meta AI згенерує абсолютно нове зображення", - пояснили в компанії.

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Зазначається, що сервіс є безкоштовним, але наразі працює лише у США. Розробники обіцяють згодом усунути несправності, щоб генератор функціонував і в інших країнах.

При цьому впродовж наступних двох тижнів на згенеровані в Imagine with Meta зображення додаватимуть невидимі водяні знаки - для виявлення ШІ.

"Багато зображень, створених за допомогою наших інструментів, уже мають видимі водяні знаки, що вказують на використання ШІ, аби їх не сплутали з людською роботою.

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Найближчими тижнями ми додамо невидимі водяні знаки до зображення для підвищення прозорості. Хоча ці знаки й непомітні для людського ока, їх можна виявити за допомогою відповідної моделі.

Вони стійкі до звичайних маніпуляцій із зображеннями, як-от кадрування, зміна кольору (яскравості, контрасту, шуму), знімки екрану, накладання наліпок тощо", - пояснлии в Meta.

Економічна правда