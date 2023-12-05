Цукерберг впервые за 2 года продал акции Meta на 185 миллионов долларов

Основатель и СЕО корпорации Meta Platforms Марк Цукерберг начал продажу акций компании впервые за два года после того, как гигант социальных сетей быстро возобновился после бурного 2022 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Траст соучредителя Meta, а также организации для его благотворительных и политических пожертвований продали около 682 тысячи акций на сумму почти 185 млн долл. в ноябре.

Это первый случай, когда компании, управляющие состоянием Цукерберга, продали акции с ноября 2021 года.

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Meta выросла на 172% в этом году к концу ноября, превзойдя все крупные технологические компании США, кроме Nvidia Corp. Это помогает максимизировать доходы от деятельности Цукерберга вне Meta, которая включает венчурный капитал, научные исследования и инвестиции.

В последнее десятилетие Цукерберг регулярно разгружал пакеты акций Meta, но не продал ни одной акции в 2022 году, когда катастрофические квартальные результаты привели к одному из крупнейших однодневных падений акций и худшим годовым показателям Meta с момента ее первоначального размещения акций в 2012 году.

Сейчас акции Meta приближаются к рекордным значениям, установленным в 2021 году, когда Цукерберг и его благотворительный фонд Chan Zuckerberg Initiative продали акции компании Menlo Park, Калифорния, на сумму свыше 1 млрд долл.

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Согласно Bloomberg Billionaires Index, основатель Facebook все еще владеет примерно 13% Meta, что составляет почти все его состояние в 117,7 млрд долл.

Экономическая правда