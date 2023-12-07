Все разделы
Укр / Рус

Украина получит от Японии 4,5 миллиарда долларов на восстановление

Четверг, 7 декабря 2023, 09:54 - Украинская правда

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который в этом году председательствует в G7, заявил на саммите, что Токио готов предоставить около 4,5 миллиардов долларов, чтобы помочь с восстановлением Украины.

Источник: Kyodo News

Детали: Кроме этого в заявлении опубликованном по итогам онлайн-саммита G7 говорится, что группа "ограничивает способность России финансировать ее незаконную войну, принимая меры для ограничения доходов России от энергии и ее будущего добывающего потенциала".

В рамках этих шагов G7 введет ограничения на импорт "непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России", а затем дальнейшие поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Реклама:

Лидеры стран G7 также продолжают поддерживать миротворческую инициативу президента Украины Владимира Зеленского под названием "Формула мира".

Украинская правда.

Япония финансы
Реклама:
Материалы по теме
Возможна ли японская модель экономики в Украине? 20 ноября 2023, 18:00
Япония предоставит Украине еще 160 миллионов евро для восстановления экономики 20 ноября 2023, 12:31
Япония прекратит компенсацию стоимости билетов для украинцев, которые эвакуируются в страну 12 ноября 2023, 18:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте