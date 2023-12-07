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Україна отримає від Японії 4,5 мільярда доларів на відновлення

Четвер, 7 грудня 2023, 09:54 - Українська правда

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який цього року головує у G7, заявив на саміті, що Токіо готовий надати близько 4,5 мільярдів доларів, щоб допомогти з відновленням України.

Джерело: Kyodo News

Деталі: Окрім цього, у заяві опублікованій за підсумками онлайн-саміту G7 йдеться, що група "обмежує здатність Росії фінансувати її незаконну війну, вживаючи заходів для обмеження доходів Росії від енергії та її майбутнього видобувного потенціалу".

У рамках цих кроків G7 запровадить обмеження на імпорт "непромислових алмазів, видобутих, оброблених або вироблених у Росії", а потім подальші поетапні обмеження на імпорт російських алмазів, оброблених у третіх країнах.

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Лідери країн G7 також продовжують підтримувати миротворчу ініціативу президента України Володимира Зеленського під назвою "Формула миру".

Українська правда.

Японія фінанси
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