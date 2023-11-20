Япония предоставит Украине еще 160 миллионов евро для восстановления экономики

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Япония намерена предоставить Украине 160 миллионов евро для поддержки проектов экономического обновления.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава украинского правительства встретился с государственным министром иностранных дел Японии Кийото Цуджи, государственным министром экономики, торговли и промышленности Кадзучика Ивата и представителями японского бизнеса.

Озвучил наши приоритеты быстрого восстановления: энергетика, жилье, критическая инфраструктура, гуманитарное разминирование и поддержка бизнеса. Благодарен японской делегации за сегодняшнюю миссию, которая будет способствовать дальнейшему привлечению японских компаний к восстановлению", - добавил Шмыгаль.

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Премьер подчеркнул, что Украина заинтересована в создании совместных предприятий, особенно в перерабатывающей промышленности и сотрудничестве в сферах АПК, металлообработки, машиностроения, критического сырья и ИТ.

А опыт Японии в послевоенном восстановлении может пригодиться для экономического восстановления Украины.

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В октябре сообщалось, что в Украину в ближайшее время поступят трансформаторы и солнечные панели японских партнеров.