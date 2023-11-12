Япония прекратит компенсацию стоимости билетов для украинцев, которые эвакуируются в страну

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Японская правительственная программа поддержки проезда для людей, которые эвакуируются из Украины в Японию с помощью коммерческих рейсов, закончится в ноябре.

Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что программа стартовала в апреле прошлого года. Правительство Японии один раз в неделю обеспечивало места на коммерческих рейсах из Польши для эвакуированных из Украины.

Соответственно программой уже воспользовались более 270 человек.

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Прекращение программы происходит из-за пересмотра японским правительством миграционного законодательства будет задействована новая система.

Согласно новой системе, люди, которые выехали из районов конфликта, но не соответствуют критериям Японии относительно статуса беженца, получат гарантии, подобные тем, которые получают беженцы.

"Система сосредоточена на помощи людям поселиться в Японии. Люди, признанные имеющими право на участие в этой системе, получат тот же статус резидента, что и те, кто признан беженцами", – говорится в сообщении.

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Кроме того, им будет разрешено получать уроки японского языка и поддержку трудоустройства. Также одним из факторов прекращением поддержки перелета является снижение спроса. Количество людей, которые пользуются программой, в последнее время уменьшилось примерно до одного человека на рейс.

Добавляется, что агентство иммиграционной службы сосредоточится на помощи эвакуированным из Украины поселиться в Японии по новой системе.

Напомним:

В Украину в ближайшее время поступят трансформаторы и солнечные панели от японских партнеров.