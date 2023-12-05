США разоблачили бельгийского бизнесмена, который поставлял военные товары в Россию

Министерство финансов США во вторник объявило о санкциях против сети компаний, связанных с бельгийским бизнесменом Гансом Де Гитере, которые в обход санкций поставляли России электронику для военной техники.

Об этом говорится в сообщении американского Минфина, которое цитирует "Европейская правда".

Как указывают в американском ведомстве, Ганс Де Гитере много лет занимается незаконным экспортом технологий военного назначения из США в Китай и Россию, в частности программируемых вентильных матриц – приоритетных сейчас для Москвы полупроводниковых устройств.

Де Гитере, а также связанным с ним лицам – в частности брату Тому – принадлежит ряд компаний в Бельгии, Швеции, Гонконге, Нидерландах, России и на Кипре. В некоторых случаях Де Гитере и его сеть пытались переправить электронику в Россию через Гонконг и Турцию.

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Среди товаров, которые бельгиец пытался отправить в РФ, были и интегральные схемы той же модели, что и были обнаружены в беспилотниках российского производства в Украине.

Всего в схеме незаконной поставки электроники вовлечены девять юридических и пять физических лиц – в частности россияне Владимир Кулемеков и Сергей Скворцов и нидерландка Кимберли Бун. Против всех них США ввели санкции.

Соединенные Штаты регулярно объявляют санкции против тех, кто способствует военно-промышленному комплексу РФ.

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В сентябре, например, США ввели ограничения против российских олигархов, чиновников и компаний, причастных к ВПК России, способствующих ее агрессии против Украины.

Европейская правда