США давят на три страны из-за санкций против российской нефти - Reuters

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США, ЕС и Великобритания давят на Либерию, Маршалловы Острова и Панаму, требуя, чтобы они усилили контроль над судами, которые ходят под их флагами с российской нефтью, продаваемой по ценам выше установленного потолка.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что письма, которые были направлены властям Панамы, Маршалловых Островов и Либерии, подписаны заместителем министра финансов США Брайаном Нельсоном, главой отдела международных финансов казначейства Великобритании Линдси Уайт и главой отдела финансовых услуг Европейской комиссии Джоном Берриганом.

По данным аналитической фирмы Lloyd's List Intelligence, около 40 % из примерно 535 танкеров этого теневого флота принадлежат компаниям, зарегистрированным на Маршалловых Островах.

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Издание утверждает, цель давления США и их союзников - не сократить количество судов, перевозящих российскую нефть по воде, но усилить контроль за соблюдением потолка цен и повысить расходы России при транспортировке нефти.

В самих письмах говорится о росте количества попыток обойти ценовые ограничения на российскую нефть, установленные G7 и о высоком уровне риска, связанного с судами, которые не предоставляют западных страховых и других услуг и ищут другие флаги

Соответственно, США, ЕС и Великобритания просят Либерию и Маршалловы Острова повысить осведомленность участников торговли о том, что их флаг не должен использоваться для танкеров, которые перевозят нефть по цене выше предельной.

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Добавляется, что самим трем странам санкции не грозят.

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Экономическая правда.